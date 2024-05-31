レコーディング4点セット

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【中古・美品】evo 4 START RECORDING BUNDLE レコーディングセット

レコーディングの際に使う下記4点セットになります。(コンデンサーマイクは別で販売しております。)音楽活動を終えるために、出品します。吸音材以外はサウンドハウスで購入しました。使用頻度は15回前後で、美品です。個別での販売も行いますが、セット販売を優先させて頂きたいです。宜しくお願いいたします。①SEELECTRONICS(エスイーエレクトロニクス)POPSHIELDポップガード 定価6,800円ユニークデザインの金属製スクリーンは、マイクにかかってくる息の低域成分を横方向に逃すことでノイズを抑えます。布製のスクリーンと比べても、高周波の成分を減衰させずに効果的にポップノイズを防ぎます。スペック■ポップガード■金属製■直径約13.5cm■マイクスタンドにつけてお使いください。②K\u0026M(ケーアンドエム)25680定価12,800円■ワンハンドマイクスタンド■ストレートタイプ■標準三脚型■高さ：1,100/1,820mm■重量：2.1kg■ブラック③CANARE(カナレ)EC07BBLACK(7m)定価4,280円■タイプ：マイクケーブル■プラグ形状：XLRオスーXLRメス■長さ：7.0m■カラー：黒■備考：ノイトリック製コネクター④吸音材 4枚と余り 定価8,000円種類···その他