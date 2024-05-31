Ortofon レコード針 赤 DJ針

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商品詳細
レアな赤のオルトフォンのレコード針になります。ケース付きです。音飛びしにくく安定していますが片方ですが、接触が悪いとモノラルで片方からだけ聞こえることがあります。接触部分を調節すればステレオで鳴ります。欲しい方いいねよろしくお願いします。DJ/ターンテーブル/レコードプレーヤープレイヤー/Technics/scratch/スクラッチ
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