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Ortofon レコード針 赤 DJ針
商品番号 W62973867327
商品名

Ortofon レコード針 赤 DJ針
ブランド名 オルトフォン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアな赤のオルトフォンのレコード針になります。ケース付きです。音飛びしにくく安定していますが片方ですが、接触が悪いとモノラルで片方からだけ聞こえることがあります。接触部分を調節すればステレオで鳴ります。欲しい方いいねよろしくお願いします。DJ/ターンテーブル/レコードプレーヤープレイヤー/Technics/scratch/スクラッチ
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