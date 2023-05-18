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スピッツ　ひみつスタジオ　カセットテープ　ラジカセ
商品番号 R90882921585
商品名

スピッツ　ひみつスタジオ　カセットテープ　ラジカセ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スピッツのひみつスタジオカセットテープ(未使用、未開封)とラジカセ(未使用)をセットで出品致します。ラジカセの方、到着時よりダンボールに凹みがあります。開封し、プラスチック部分に欠けなどは無いかの点検のみしております。(へこんでいる部分は発泡スチロールに守られ無事でした)置き場所がなく、出番がないので出品致します…売れなければ手元に置いておきますのでお値下げ交渉はお受けできません。
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