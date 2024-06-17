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ローランド FP-30
商品番号 R71786477831
商品名

ローランド FP-30
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年前に購入しました。あまり利用頻度も高くなく、全体的にきれない状態と思いますが、楽譜を立てるところに若干の傷があります。（最後の写真）神経質な方はお控えください。付属品は写真の通りです。ACアダプターは他社の互換性のものになります。直接受取に来ていただけるならば、1万円程度のお値引きと別で出品しているKS-12をお譲りします（もし、KS-12が売れてしまったら。や不要な場合は更に5千円程度お値引きします）受取は私の家の前(横浜市旭区）でお渡しになると思います。発送をご希望の場合は、他社のダンボールに梱包材を巻いて発送致します。匿名配送は難しいと思いますので、発送先を教えていただくことになると思います。種類...電子ピアノ
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