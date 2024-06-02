【新品・未サーチ】ポケモンカード 151 20パック 1box分

ご覧いただき、ありがとうございます。【商品】ポケモンカードゲーム 151合計：20パック 1box分【状態】新品・未開封・未サーチパックです。購入制限のある複数の店舗で購入した商品になります。ランダム性がある商品である事をご理解いただきますよう宜しくお願い致します。※商品の中身での評価はご遠慮下さい。【発送】プチプチで包み、折れや濡れ湿気対策のOPP袋で梱包し、封筒に入れて発送致します。是非、宜しくお願い致します。ボックスパックシングル···パック



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