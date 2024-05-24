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ポケモンカード　ミュウツーVSTAR SAR 2枚
商品番号 V24612063177
商品名

ポケモンカード　ミュウツーVSTAR SAR 2枚
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　ソード\u0026シールド拡張パック　ハイクラスパックVSTARユニバースミュウツーVSTARSAR2枚セットです。発送方法はらくらくメルカリ便ネコポスです。カードをスリーブに入れたままの状態で段ボール等使用してはさみ、エアーパッキンで包んでからネコポス専用段ボール又は、クッション封筒に入れて発送させていただきます。ポケカフュージョンアーツ摩天パーフェクト蒼空ストリームイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランスシャイニースターv25thanniversaryVMAXクライマックススタートデッキ100スターバースバトルリージョンスペースジャグラータイムゲイザーダークファンタズマポケモンGOロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバーススカーレットexバイオレットexトリプレットビートスノーハザード　クレイバーストポケモンカード151ミュウツーSAR
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