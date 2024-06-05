MARVEL フィギュア　豪塊　カーネイジ ヴェノム 2体セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎！新品正規品未開封MARVELフィギュア 豪塊 スペシャルカラーver.・カーネイジMARVELフィギュア豪塊・ヴェノム2体セットバラ売り不可アミューズメント商品のためご理解の程よろしくお願いします。初期傷や獲得時の痛み、ヨレ、凹み、アーム傷、落下傷等ご容赦下さい。喫煙者、ペットなし。獲得後、景品袋に入れて暗所にて保管しております。プチプチで梱包のうえ丁寧に水濡れ防止対策をして発送しますが簡易包装となります。※交渉中でも即決の方を優先させていただきますのでご了承下さい。また、日中は仕事をしているためコメントの返信に時間がかかる場合がございます。ご理解ご了承いただけると幸いです。
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