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【弦新品交換済み】スズキ　大正琴　あゆ　TES-151
商品番号 L87985748199
商品名

【弦新品交換済み】スズキ　大正琴　あゆ　TES-151
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...大正琴あゆ中古のスズキの大正琴「あゆ」です付属　アダプター、シールド、ピック１枚品番　TES-151ー状態ー○通電確認済み○問題なく演奏可能です○弦は全て新品交換済みです中古のため全体的に少々スレや使用感等ございます説明書等は付属しておりませんケースは取っ手のほつれがあります※肩掛けのストラップはありませんまた、内部のプラスチック部分が劣化していたため取ってしまいました。ケースとしては問題なくご利用いただけますご理解ある方にご購入宜しくお願い致します中古楽器にご理解ある方にご購入宜しくお願い致します#大正琴#スズキ#あゆ#和楽器②
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