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- 国寳 信貴山縁起繪巻 解説書付 二重箱 定価35万円 J116
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商品詳細
国宝信貴山縁起絵巻三巻揃『延喜加持ノ巻』『尼公ノ巻』『山崎長者ノ巻』原寸巻解説書付漆箱、桐箱付長期保管の品ですが状態良く綺麗な品です。中古の品にご理解いただける方お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/marshal64580.html
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