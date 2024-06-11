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国寳 信貴山縁起繪巻 解説書付 二重箱 定価35万円 J116
商品番号 H70782314830
商品名

国寳 信貴山縁起繪巻 解説書付 二重箱 定価35万円 J116
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国宝信貴山縁起絵巻三巻揃『延喜加持ノ巻』『尼公ノ巻』『山崎長者ノ巻』原寸巻解説書付漆箱、桐箱付長期保管の品ですが状態良く綺麗な品です。中古の品にご理解いただける方お願いいたします。
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