牛島憲之、天草の海、希少な額装用画集より、美品、新品額装付 送料無料

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。牛島憲之作品名「天草の海」（TBG)希少画集の一部を額装いたしました。作品の状態はとても綺麗です。版上サイン入り。（中には版上サインが不鮮明なものもございます。画像にてご確認ください。）絵画部分のサイズは、約１８．０×１３．０ｃｍです。新品額付です。額枠は木製・ブラック、額のサイズは約３０×２４ｃｍ、黒のマット、アクリルガラス付き。規定額ですので、マットから多少余白が出る作品もございます。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。