クレイキャロウェイ☆ロングTシャツ

クレイキャロウェイ☆ロングTシャツです。新品、未開封、未使用品です。Ｍサイズになります。色はグレーです。これからの季節にぴったりです。発送の際折り畳んでの発送になります。ご了承ください。ノ－クレ－ム、ノ－リターンでお願い致します。値下げ不可。人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ



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