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S.H.フィギュアーツ ロケット＆ベビー・グルート『ガーディアンズ・オブ・ギャ…
商品番号 U75466817072
商品名

S.H.フィギュアーツ ロケット＆ベビー・グルート『ガーディアンズ・オブ・ギャ…
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツロケット＆ベビー・グルート『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』(魂ウェブ商店限定)開封品となります。中古品とご理解の上、ご購入お願いします。古い物なので、外箱に歪みや折れはあります。画像にある物が全てとなります。新作で発売されたスターロードとのセットのロケットは稼働部が少ないので、稼働させてポージングをとりたい方にはこちらのロケットは大変オススメです。よろしくお願いします。#ロケット　フィギュアーツ#グルートフィギュアーツ#スターロード#マンティス#ガモーラ#ドラックス#ネビュラ#フィギュアーツ#figuarts#マーベルレジェンド#マフェックス#アベンジャーズ#BANDAI#ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスガーディアンズ・オブ・ギャラクシーマーベルコミック#グルートロケットラクーン#S_H_フィギュアーツロケット＆ベビー・グルート『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』_魂ウェブ商店限定_フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/slide974987.html
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