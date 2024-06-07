【試用1回】マンウィズ　サンシェード

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MANWITHAMISSION サンシェード です。2021福袋WOLFCARPACKの、お毛並み模様ロゴとメンバーデザインの2通り楽しめるリバーシブルのサンシェードです。折り畳んで小さく収納できるゴムひもが付いています。使う機会がなかったので長期間暗所で保管しておりました。使おうと思って一回車内で試着しましたが、サイズが合いませんでした。車外から見るだけでなく、車内での休憩中にも楽しめるデザインですが、今後も使用予定が無く、グッズ置き場が確保できないので出品します。Size 約W129×H60cm素人の長期保管品です。出品にあたり確認しましたが、素人目には経年劣化は分かりませんでした。撮影した写真は色が濃いめですが、公式ページからおかりした画像の色の方が実物に近いです。完璧主義の方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。中古品にご理解のある方にお譲り致します。グッズ置き場が確保できないので他のグッズも出品しています。#RのMWAMグッズ送料がかかるのでお値下げ不可です。まとめ買いのみ送料の差額分お値引き可能ですので、購入前にコメント欄にてご連絡ください。折り畳んでぎゅっとして発送いたします。★ペットなし★喫煙者なしMANWITHAMISSIONmanwithamissionMWAMマンウィズアミッションマンウィズ ア ミッションマンウィズ・ア・ミッションマンウィズ福袋 2021 WOLFCARPACK WOLFCARPACK CAR 車 サンシェード 部屋 インテリア 折り畳み 折りたたみ