UVER worldウーバーワールド　プルオーバーパーカー　2着セット　M

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商品詳細
J-POPウーバーワールドのプルオーバーパーカー色違い2着セットです。サイズ表記M(着丈約65身幅約49平置き センチ)本体綿80%ポリエステル20%ターコイズブルー/オレンジ系 状態10中8古着。☆(株)グッドリダンスmadeinCHINA☆takuya♾/POWERPLAY☆ペアでいかがでしょう？2着セットの価格です。ばら売り可能各3500円。(色で指定して下さい。)
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