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UVER worldウーバーワールド　プルオーバーパーカー　2着セット　M
商品番号 T42528964470
商品名

UVER worldウーバーワールド　プルオーバーパーカー　2着セット　M
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

J-POPウーバーワールドのプルオーバーパーカー色違い2着セットです。サイズ表記M(着丈約65身幅約49平置き　センチ)本体綿80%ポリエステル20%ターコイズブルー/オレンジ系　状態10中8古着。☆(株)グッドリダンスmadeinCHINA☆takuya♾/POWERPLAY☆ペアでいかがでしょう？2着セットの価格です。ばら売り可能各3500円。(色で指定して下さい。)
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