古い九谷焼水滴/九谷光仙作家物箱入り/鉄釉銀彩/明治大正骨董/書道家墨筆硯用

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商品詳細
古い九谷光仙の水滴です。直径約7、高さ約2.7cm。
http://narcologia.ru/goods/recuperation812921.html
http://narcologia.ru/goods/injure601767.html
http://narcologia.ru/goods/displease685031.html
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