【バドミントン】　シャトルマシン

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商品詳細
フィールドフォーススピードシャトルマシンFSSM-220スピードシャトルFSS-405MKシャトル40個程度（半分程度未使用品）あります。ACアダプター又は単一乾電池4本で使用。なお、ACアダプターもお付けします。屋外で半年程度使用しました。付属のプラスドライバーはありません。
http://narcologia.ru/goods/subtropical954101.html
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