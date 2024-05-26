【バドミントン】　シャトルマシン

フィールドフォーススピードシャトルマシンFSSM-220スピードシャトルFSS-405MKシャトル40個程度（半分程度未使用品）あります。ACアダプター又は単一乾電池4本で使用。なお、ACアダプターもお付けします。屋外で半年程度使用しました。付属のプラスドライバーはありません。



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