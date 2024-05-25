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YAMAHA フルート
商品番号 N23315868559
商品名

YAMAHA フルート
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,610 円
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商品詳細

値下げしました❗️YAMAHAフルート311ESTABLISHEDIN1887ヤマハシルバー刻印あり。13万円ぐらいだったと思います。2年間使用しましたが、その後は長期自宅保管していました。￼壊れている箇所などはないと思いますが、使用にあたり、楽器店にメンテナンス、調整をお願いしてピカピカに磨いてもらえたらまだまだ使っていただけると思います。ハードケースは袋に入っていたのでキレイです。初心者さん、部活、習い事を始める方に是非使っていただきたいです。※お値引き不可です。#フルート#YAMAHA
http://narcologia.ru/goods/housekeeper352409.html
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