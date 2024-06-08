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- Aleph⭐️アレフ×スラムダンク 切抜き 2枚
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商品詳細
少年ジャンプ表紙裏に印刷されていたAlephとスラムダンクコラボの広告です。それぞれ雑誌から切り離して表紙のみ切りとってお渡します。特にチラシ右側にスレ破れ折れがあります。何卒自宅保管にご理解ご了承の上ご購入願います。＊発送はゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポストです。防水折れ曲がれ対策の上梱包発送します。資生堂井上雄彦slamdunk桜木花道流川楓切り抜き切抜赤木剛憲宮城リョータ三井寿ポスターチラシ漫画アニメコミック本アート宣伝
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