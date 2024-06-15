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佐久間芳丘　松古窯　銘:福寿　絵唐津茶碗　共箱　幅14.5㎝　東Y5-0719①
商品番号 B98412305507
商品名

佐久間芳丘　松古窯　銘:福寿　絵唐津茶碗　共箱　幅14.5㎝　東Y5-0719①
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

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