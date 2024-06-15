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佐久間芳丘 松古窯 銘:福寿 絵唐津茶碗 共箱 幅14.5㎝ 東Y5-0719①



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万古焼 絵唐津茶碗 (共箱)松古窯 佐久間芳丘 - 茶道具販売 栗林園



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井戸茶碗 松古窯 佐久間芳丘(作) 共箱



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