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- 狩野常信 紙本水墨山水画 捲り状態 落款印譜有り 肉筆画
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 狩野常信 紙本水墨山水画 父は狩野尚信 号は青白斎 寛耕斎 通称右近 正徳3年78歳没形式···掛け軸・掛軸 捲り状態主題···風景・海景 水墨山水画主な画材···その他 水墨 狩野常信筆 水墨山水画 捲り 落款印譜有り 状態 捲り状態 表装仕立て直しまたは 額装仕立て サイズ 表具 135cmX46cm紙本 108cmX41cm箱 61.5cm7.0cm8.0cm80サイズゆうパックで発送いたします。
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