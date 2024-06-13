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狩野常信　　紙本水墨山水画　　捲り状態　　落款印譜有り　　肉筆画
商品番号 F88225076664
商品名

狩野常信　　紙本水墨山水画　　捲り状態　　落款印譜有り　　肉筆画
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 9,660 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　狩野常信　　　　紙本水墨山水画　　　　　　　　　　　　　　　父は狩野尚信　　　号は青白斎　　　　　　　　　　　　　　　　寛耕斎　通称右近　　正徳3年78歳没形式···掛け軸・掛軸　　　　　　捲り状態主題···風景・海景　　　　　　　水墨山水画主な画材···その他　　　　　　　水墨　　　　狩野常信筆　　　水墨山水画　　捲り　　　　　　　落款印譜有り　　　　状態　　　　　　捲り状態　　　表装仕立て直しまたは　額装仕立て　　　　サイズ　　　　　表具　　　　　135cmX46cm紙本　　　　　108cmX41cm箱　　　　　　61.5cm7.0cm8.0cm80サイズゆうパックで発送いたします。
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