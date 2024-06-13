M293 BOOSTER MINI

M293BOOSTERMINIMXR特に傷等無く動作問題ありません。以下メーカー説明文です。高品位で定評のあるDunlopエコープレックスプリアンプとM133MicroAmpを合わせたような特徴。プラス25dBまでブースト可能。MXRの標準的なペダルサイズの半分幅の筐体。9VAC/DCアダプター専用高品位で定評のあるDunlopエコープレックスプリアンプとM133MicroAmpを合わせたような特徴。プラス25dBまでブースト可能。MXRの標準的なペダルサイズの半分幅の筐体。コンパクトなMINIタイプの筐体を採用し、エフェクトボード内で配置しやすいサイズになっています。#MXR#M293BOOSTERMINI



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