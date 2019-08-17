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- MOA・箱根美術館作 色絵金銀菱重茶碗 写 酒盃 2客 木箱入り 説明書付き
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商品詳細
種類···酒器京焼色絵陶器の大成者 野々村仁清の代表作を模してMOA美術館と箱根美術館で作られた盃2客です。母が昔から大切にしていたものなので古いものだと思いますが、モダンな柄で海外の方へのプレゼントにも喜ばれそうです。
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