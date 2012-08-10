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- 【新品未開封】少女時代 THE BEST ミュージックカード コンプリートセット
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商品詳細
少女時代のベストアルバム「THEBEST」のトレカ大ミュージックカード版、全9種のセットです。全て新品未開封ですが長期自宅保管品であることにご留意ください。ミュージックカードのダウンロード期限は過ぎています。バラ売りにも対応いたしますが割高になります。
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