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- 掛軸 宗峯画 「富士の図」 大徳寺 小林太玄添書 書付共箱 V 5720A
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商品詳細
形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約126.5cm×56.5cm （画寸）幅約34cm×54cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/approximate189520.html
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