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掛軸　宗峯画　「富士の図」　大徳寺　小林太玄添書　書付共箱　V　5720A
商品番号 T90820484098
商品名

掛軸　宗峯画　「富士の図」　大徳寺　小林太玄添書　書付共箱　V　5720A
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 6,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全長）幅約126.5cm×56.5cm　（画寸）幅約34cm×54cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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掛軸　宗峯画　「富士の図」　大徳寺　小林太玄添書　書付共箱　V　5720A
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