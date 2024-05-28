アンチノール　60錠

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今年7月にこちらで購入しました。愛犬死亡のため必要なくなりましたので出品致します。こちらで購入の際、購入時期今年1月、未開封ということでしたので画像確認せず購入、箱無しの状態で送られてきたので、箱の画像は載せれませんが、シートの刻印は、05.24になっています。2枚目の画像でご確認下さい。これらをご理解頂ける方のご購入お願い致します。