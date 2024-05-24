備長炭止まり木⭐️パーチ⭐️専用です✨

鳥の種類···インコ用品の種類···ケージ用品価格は完成→写真を見てもらう→納得→変更します★先にご購入とゆー流れをしてもらいたくないので架空の高額金額にしてます（笑）完成後に改めて金額を訂正します！！よろしくお願いします★内容により順番が前後する可能性があります★ご理解願います(・̑◡・̑)納得してもらうまで作り直します★気にしないで言われて下さい★お互いのために大切なことです♪#shu☆オーダーフォーム#shu☆#備長炭止まり木#止まり木#鳥用品#ペット用品#小動物#インコ#文鳥#オカメインコ#コザクラインコ#ヨウム#コガネメキシコインコ#シロハラインコ#オキナインコ備長炭止まり木shu☆備長炭止まり木止まり木備長炭パーチパーチ



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