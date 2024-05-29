ブラデリスニューヨーク　綿混キャチャーカップレスブラキャミ　ブラック　Ｍサイズ

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素材構成ナイロン 綿 その他取り扱い案内手洗いのみ原産国中国この商品について【サイズ選び】 Ｓサイズ バスト72~80㎝ Mサイズ バスト79~87㎝ Ｌサイズ バスト86~94㎝ LLサイズ バスト93~101㎝ 3Lサイズ バスト100~108㎝ 4Lサイズ バスト107~115㎝ 5Lサイズ バスト114~122㎝【着用方法】 ①下から履きます。 ②前傾して背中のお肉を前に集めます。 ③脇のはみ肉をカップに入れ込みます。 ④トップ位置は肩と肘の真ん中が目安です。【お手入れ方法】 洗濯機で洗うことにより生地の傷みが非常に早く現れますので、手洗いをおすすめします。 柔軟剤を使用すると下着が柔らかくなるため、型崩れなどにより補整力が低下する恐れがございます。 ブラデリスランジェリーソープなら、簡単なつけ置き洗いで汚れがキレイに落ちます。【仕様】 ストラップ取り外し：不可 ストラップ長さ調節：不可 ワイヤー：無し ホック：無し説明●伸縮性に優れ、体の動きに合わせてフィットするコットン素材でカシュクールデザインに仕上げた上品で高級感のあるモールドカップ内蔵のブラデリスニューヨークの「綿混キャッチャーカップレースブラキャミ」です。●レースはツタをモチーフにしたオリジナルデザイン。3色使いでゴージャスさを表現しています。●オリジナル開発のモールドカップ内蔵で、ノンワイヤーなのにまるでワイヤーブラのような寄せ上げ効果を実感できます。●オリジナルのモールドカップである「キャッチャーカップ」はカップの3本の縦ラインがバストと挟み込むような形で立体的にフィット。ナチュラルなバストラインに。●カップ素材のウレタンは柔らかくバストになじみやすく、カップ下側に少し厚みをもたせることでバストをしっかり支えてくれます。●モールドカップの下中央部にある立ち上げ三角パッドがバストを下から支えて、立体的にバストメイク。●モールドカップ上辺にカーブを付けた「ハートライン」によって、バストへのカップの食い込みや段差を解消してくれます。●カップ内側の下部から脇にかけてのトランポリンパネルでバストを立体メイク。パワーネットを裏打ちして左右に広がったバストをしっかり中央に寄せてくれます。●バストをぐるりと下から引き上げる「引き上げループ」で、下垂しがちなバストをリフトアップ