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ヒステリックグラマー　インディゴキャミソール
商品番号 Y24605095419
商品名

ヒステリックグラマー　インディゴキャミソール
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*^^*)HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー　キャミソール綿100％　伸縮性ありオゾンコミュニティ製造正規店で購入しました。インディゴ染めのデニム風で、胸元にグラデーションのプリントあります。20年以上前に購入したもので、当時数回着用しましたがその後はクローゼットで眠っていました。下部に1か所ほつれあります。レアアイテムだと思いますが中古品のためご理解頂ける方にご購入お願いいたします。お値下げはごめんなさい。即購入可ですが、無言ですと不安になりますのでご購入後はひと言メッセージを頂けたらと思います。よろしくお願いいたします(*^^*)#ヒステリックグラマー#ヒス#HYSTERICGLAMOUR
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