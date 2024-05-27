【新品】THE NORTH FACE アンビションタンク

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●店舗にて購入、新品未使用の物です。●クライミングなどに伴う激しい動きへの運動追従性を高めた、立体成型ジャカードニットの女性用タンクトップです。コットンライクな杢調のやわらかい素材を使用し、さらに縫い目を極力減らすことで、肌への不快な当たりを軽減。吸汗速乾性に優れるため、汗を多くかくシーンでもベタつき感を抑えます。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。（公式サイトの商品ページより引用）●色:ブルーウィングティール（紺色に近いです）●サイズ:タグ表記Mサイズバスト 80〜88㎝身長 155〜165㎝着丈 58㎝身幅 39㎝裾幅 41㎝素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。多少のたたみジワがありますので、細かい点気になる方はご遠慮ください。ノースフェイスTHENORTHFACE