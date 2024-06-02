BEYOND THE REEF ビヨンドザリーフ　ミチヘンプ　バッグショルダー

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ご覧頂きありがとうございます(^^)●ブランド:BEYONDTHEREEFビヨンドザリーフ商品について●サイズバッグ本体横21cm高さ21cm底の直径14cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。素材：綿麻加工糸とポリエチレン糸の2本どり色:グレー、チェーン金具はシルバーカラー、リボンはグレー系●状態：1回短時間使用目立つようなキズ，汚れ等ありませんダメージはなくほぼ新品同様きれいな状態ですほとんど使用しておらず網目もしっかりとくたっとした感じもありません●その他ビヨンドザリーフのサイトでの購入ナノヘンプとプチヘンプの中間の大きさだったと思います今はこの大きさは製作していないようで廃盤になってしまったのかもしれません内側にロゴタグ、外側にビヨンドザリーフのコンチョ付き内側ポケットとかはありませんインナーバッグはビヨンドザリーフから出ていませんショルダーチェーン取り外し可能ショルダー、手提げ、ポシェットの3wayになります目立つようなシミ汚れキズ等なく比較的きれいな状態ですが、自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。質問等ございましたらご遠慮なくお問い合わせくださいまた時々3〜4日留守をする時があります、その場合は寸法等のご質問また発送は出来かねますのでご了承ください。何かあります時はプロフィールに記載いたしますので、ご面倒ですがプロフィールを一読頂けますと幸いです。#ヘンプバッグ#ショルダーバッグ#ポシェット#カゴバッグ#夏バッグ#ゆかたバッグ#浴衣#カゴ#バスケットカラー···グレー