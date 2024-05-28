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PT　プラチナ　一粒ダイヤモンド　0.45ct ネックレス　しっかりチェーン
商品番号 F10805614136
商品名

PT　プラチナ　一粒ダイヤモンド　0.45ct ネックレス　しっかりチェーン
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 14,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【刻印】チェーン　Pt850トップPt9000.45（ダイヤモンドct）イエローダイヤモンド（少しブラウン寄りイエロー）真ん中に、インクルージョンがありますので、お安く出品致しました♡材質...プラチナ
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