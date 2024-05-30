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DIOR ネックレス
商品番号 F33829044365
商品名

DIOR ネックレス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前に都内百貨店にて購入しました。購入時のものは全て廃棄してしまったためお安く出品します。何にでも合わせやすく、肌馴染みもいいデザインです。国内正規品になります。定価72,000円。※出品している物は全て本物で国内正規品、店舗で購入したもののみになります。「本物ですか？」などのご質問はお控えください。
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