【美品】ケイトスペードニューヨーク　A4　大容量　トートバッグ　ピンク　レザー

【正規品】KatespadeNEWYORK ケイトスペードトートバッグ ハンドバッグ 肩掛け 大容量 ビジネスバッグ ベージュ ピンク サフィアーノ レザー A4、A3収納 旅行用鞄 大きい鞄 カバンレザーチャーム多少使用感はございますが大きく 目立ったキズや汚れはなくまだまだ お使い頂けます (お写真10枚目ご確認下さい) 仕切りも多くマチがしっかりあるので 収納もバッチリです☆【サイズ】縦 30.5cm横 32-43cmマチ14cmハンドルから本体まで25cm【カラー】ピンク ベージュ グレージュ【仕様】 真ん中仕切りファスナー ファスナーポケット×1 オープンポケット×2 外側マグネット式ポケット×1【素材】サフィアーノレザー【付属品】布袋＜商品コンディションについて＞◉あくまで自宅保管のため、取り扱いや細かい点が気になる方はご購入をお控え下さい◉ご使用のケータイ、パソコンモニターの種類や設定によって、実物と色の見え方が異なる場合がございます◉暗所にて大切に保管してきましたが、経年劣化の可能性が有り得るのでミントコンディションではない場合がございます＜価格について＞◉値引き交渉の場合は、値段を提示してください ※定型文は削除します◉複数品同時購入の場合には多少値引き致します◉即購入可につき、交渉中であってもご購入された方を優先致します ＜発送について＞◉原則メルカリ便を利用（匿名配送／追跡可能／補償あり）致します◉梱包材にリサイクル品を使用する場合がございます＜その他＞◉ご購入後の不要なトラブル回避の為にも、気になる点は必ず事前にご確認下さい◉事前のお知らせ無く商品を削除する場合がございます送料無料 レディースバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2wayバック 通勤 通学 ビジネス マザーズバッグ レザー



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