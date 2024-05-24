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完売品　新品　ワコール　サルート　42G スリップ　M-80 WH
商品番号 R11928780370
商品名

完売品　新品　ワコール　サルート　42G スリップ　M-80 WH
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 5,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

売り切れ次第完売です！希望価格のご登録はお控え下さい。数多くの中から、ご覧頂きましてありがとうございます。お手数ですが、プロフィールと商品説明欄のご一読をお願い致します。「商品名」ワコール　サルート　42G水瓶座スリップ　M-80WH品番：STJ242「状態」新品未使用　タグ付き　未開封一度も袋から開けていない状態になります！定価　17600円（税込）「発送」ご購入後、24時間以内に透明の袋に入れて、厚さ3センチのネコポスで発送致します！畳んで梱包する為、畳ジワがあります。ご了承ください。商品発送後のキャンセルやご返品はお受けできません。ご確認の上、ご購入をお願い致します。即ご購入可能です！宜しくお願い致します。#ワコール#サルート#Wacoal#salut#スリップ#M#42G#送料無料
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