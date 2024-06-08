ポロラルフローレン　ラガーシャツ　ロンT

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商品詳細
ポロラルフローレンのラガーシャツです。緑と紺のストライプ柄です。趣味が変わり着ることなく保管していました。タグ付き未使用です。サイズはＬですがそんなに大きく有りません。●サイズ：タグ表記Ｌサイズ身幅46cm着丈67cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：綿100%●状態：未使用タグ付きです。汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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