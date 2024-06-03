掛け軸 長尾梅友 四神相応山水図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸長尾梅友四神相応山水図絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）396×1020ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 長尾梅友 梅友 家相 四神 青龍 玄武 朱雀 百虎 吉祥 招福 開運 家内安全 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#長尾梅友#長尾_梅友#梅友#四神相応山水図#四神#四神相応#山水図#山水#青龍#玄武#朱雀#百虎#開運#吉祥開運#家内安全#商売繁盛#招福#吉祥#吉兆#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話