《ヴィクトリアベッカム》レディース　tシャツ 半袖tシャツ 美品　白tシャツ

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)VICTORIABECKHAMヴィクトリアベッカムレディース半袖tシャツtシャツトップス美品白tシャツ★平置き★肩幅⭐︎⭐︎⭐︎40cm身幅⭐︎⭐︎⭐︎46cm身丈⭐︎⭐︎⭐︎60cm素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さいm(__)m元有名サッカー選手のデビット・ベッカムの奥様ヴィクトリア・ベッカムのブランドのデザインtシャツです(*^^*)娘に頂いたのですが着用する事なくクローゼットに保管していたそうです♫畳皺もありますしお買い上げ頂きましたらホームクリーニングをしてお渡ししたいと思います(*^^*)SSサイズですが比較的大きめです♪平置きサイズをご確認の上ご購入下さい(*^^*)細かく見たつもりですが、素人目ですので細かなほつれや汚れを見落としてる可能性があります神経質な方はご購入をお控え下さいm(__)mあくまでも中古品である事をご理解頂いた上でご購入をお願いします(*^_^*)出来ればキャンセル等、トラブルは避けたいので不安な事はコメント下さい。平日の昼間は仕事をしておりましてお返事にお時間を頂く事も多々あると思いますがコメントには真摯にお応えしたいと思ってます(*^_^*)よろしくお願いしますm(__)m