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【極美品】HERMESエルメス ブリッドアブラック GM ジグザグ
商品番号 U81076750955
商品名

【極美品】HERMESエルメス ブリッドアブラック GM ジグザグ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 27,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入し、1回短時間トートバッグの中に入れたまま使用しただけなので、角擦れや汚れなどなくとても綺麗な状態です。長財布なども入り、こちらのみのお出掛けには便利なのですが、ポーチとしてはpmサイズの方ばかり使用していてこちらは出番がないので、出品いたします。箱などはなく、現物のみです。
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