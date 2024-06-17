SALE✩.*˚ スコットクラブ 系列Bouchon リブニットロングワンピース ...

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新品・未使用スコットクラブ系列Bouchonリブニットプリーツロングワンピースです❁⃘*.゜ラベンダー色で、リブ×プリーツ素材の上品なワンピースになっています(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”全体にラメ入りでキラキラ可愛らしいです♡‪̖́-ペチコート付きで安心して着こなせます(*ˊᵕˋ*)新品・未使用ですが、自宅保管のため神経質な方はお控えください(\u003e_\u003c)カラー・・・ラベンダーサイズ・・・38(M相当)総丈・・・約114センチ＊ペチコート付き