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SALE✩.*˚ スコットクラブ 系列Bouchon リブニットロングワンピース
商品番号 P81191965151
商品名

SALE✩.*˚ スコットクラブ 系列Bouchon リブニットロングワンピース
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 4,761 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用スコットクラブ系列Bouchonリブニットプリーツロングワンピースです❁⃘*.゜ラベンダー色で、リブ×プリーツ素材の上品なワンピースになっています(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”全体にラメ入りでキラキラ可愛らしいです♡‪̖́-ペチコート付きで安心して着こなせます(*ˊᵕˋ*)新品・未使用ですが、自宅保管のため神経質な方はお控えください(\u003e_\u003c)カラー・・・ラベンダーサイズ・・・38(M相当)総丈・・・約114センチ＊ペチコート付き
http://narcologia.ru/goods/cryptographic913437.html
http://narcologia.ru/goods/unusable633274.html
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