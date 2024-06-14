カプリシューレマージュ ドロストノースリーブワンピース アイボリー 美品

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商品は送料込のお値段です。#LCAPRICIEUXLEMAGEカプリシューレマージュドロストノースリーブワンピースアイボリー美品フリーサイズ✼サイズ✼肩幅52身幅50ウエストゴム調整可能着丈126平置き採寸定価11200今年春に購入しましたが、1回着用です。良い状態です。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#dancingwaveレディースお値下げや、ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。他にも出品中です！よろしくお願いします。袖丈...袖なしカラー...ホワイト柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋