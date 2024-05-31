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商品詳細
希少な非加熱の天然パパラチアサファイアです★１．００８ｃｔ★ソーティング付き★非加熱にしてはとても発色が良く加熱のパパラチアにも引けをとりません。★写真のとおり彩度も高いルースですので、一段と美しく感じます。★１．００８ctとサイズも十分ですので、しっかり非加熱パパラチアを楽しめます。★鉱物コランダム★カットオーバルカット★色パパラチア★サイズ：約６．7５×５．７×３．０mm★重さ１．００８ct ★処理なし（非加熱）透明材を認む★産地スリランカ産、★肉眼でもインクルージョンは確認できますが、写真よりはずっと目立たずしっかり透明感があります。★日本宝石科学協会様のソーティングが付属します。★モニタによっては実際の商品と色・質感等が若干異なる場合が御座います。
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