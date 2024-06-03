美品コーチ タッセル ロゴチャーム ミニボストンバッグ 大容量レザー ブラック

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商品詳細
コーチCOACHサッチェルレガシータッセルロゴチャームロゴ印字ミニボストンバッグハンドバッグ【カラー】ブラック黒【素材】レザー革【S/N（型番）】23574【サイズ】タテ21ヨコ33マチ17ハンドル高さ13【収納】メインポケット（A4収納可能）チャック付きポケット×1仕切りポケット×2A4○長財布○ペットボトル○カラー···ブラック
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