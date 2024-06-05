リモワボサ・ノヴァ新品未使用品57リットル

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リモワのボサノバマルチホィール色はジェットグリーン…グリーンュ色です。寸法は670*440*D240mm57リットルです。TSAロック搭載新品未使用品ですので、当然付属品も全てあります。ギャランティもありますが、５年の国際保証は期限切れです。現在は生産されてないボサノバ、当時のポリカー製での最高ランクで、新品販売価格は15万円以上です。人気の色目。内装もキルティング素材にてルイ・ヴィトングループ買収後の現製品とはゴージャスさがまるで違いとても贅沢な製品です。発売当時はアマゾンの森林保護に協賛し生産された傑作品です。コレクションでしたがカバンが活躍できるように出品します小さ過ぎず大き過ぎず4輪なので取り回しも良いですこの様な製品は二度と生産されないと思われます発送は写真のリモワ純正段ボールにて発送しますスーツケース容量...41〜60Lカラー...グリーン