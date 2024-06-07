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✨【良品】✨フェラガモ　ガンチーニ　ハンドバッグ　ベージュ系
商品番号 J32199771478
商品名

✨【良品】✨フェラガモ　ガンチーニ　ハンドバッグ　ベージュ系
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご覧いただきありがとうございます☺︎✨値下げセール中♪✨#ぴよこ♪shop✨鑑定済み正規品✨シリアルナンバーあり✨外側　全体に薄らシミ汚れあり✨中身　ちょっとシミあり✨サイズ縦17横30幅6ハンドル23✨付属品　画像の本体のみ（箱などの付属品はありません）✨古物市場・ＢtoＢオークション・ストア・大手中古ブランドショップ購入✨✨また中古品であり個人的主観ですので、画像にて確認の上ご購入お願いします。気になる方はご遠慮ください☺︎✨ほぼ全ての商品に簡易クリーニング＆簡易リペアしてあります☺︎万が一偽物だった場合は返金致します♪以上、ご理解いただけます方のご購入お願いします♪
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