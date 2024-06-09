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レトロ　模造刀　2本セット
商品番号 A38082612050
商品名

レトロ　模造刀　2本セット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロ　模造刀　2本セット通常の使用感などがあります、緑のほうが結構古いです、黒のほうが刃にキズなどあります、当方専門ではなく詳しくわかりかねます、写真は全て現状渡しとなります、よく確認してからご入札ください。【注意事項】素人目線によるチェックの為、見落としがあるかもしれませんので何卒ご了承下さい。素人梱包です。箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります、ご了承ください。
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