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HYDROGEN LADIES ポロシャツ
商品番号 W56709755565
商品名

HYDROGEN LADIES ポロシャツ
ブランド名 ハイドロゲン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーシルバーグレー..袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春から夏HydrogenLADY'S1歩先を行く燃料（＝水素）という意味でネーミングされた「ハイドロゲン」。ＦIATのロゴジャージで人気が爆発し、車以外にも他業種の有名ロゴシリーズを展開。ブルゾン、シャツ、ポロなどを中心に、高級スポーツ系カジュアルブランドという独自の路線を確立している、、、日本輸入代理店三喜商事株式会社よりの仕入れ品メーカー希望小売価格(税込)￥37,400円➡￥11,000円
http://narcologia.ru/goods/sci-fi122247.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical101101.html
http://narcologia.ru/goods/browse313991.html
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