HYDROGEN LADIES ポロシャツ

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商品詳細
カラーシルバーグレー..袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春から夏HydrogenLADY'S1歩先を行く燃料（＝水素）という意味でネーミングされた「ハイドロゲン」。ＦIATのロゴジャージで人気が爆発し、車以外にも他業種の有名ロゴシリーズを展開。ブルゾン、シャツ、ポロなどを中心に、高級スポーツ系カジュアルブランドという独自の路線を確立している、、、日本輸入代理店三喜商事株式会社よりの仕入れ品メーカー希望小売価格(税込)￥37,400円➡￥11,000円
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