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BEAUTY\u0026YOUTH★カットワークバルーンスリーブカットソー ウォッシャブル
商品番号 J20190847449
商品名

BEAUTY\u0026YOUTH★カットワークバルーンスリーブカットソー ウォッシャブル
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEAUTY\u0026YOUTH★カットワークバルーンスリーブカットソー-ウォッシャブル-サイズフリー綿100%定価10450■デザインバルーンスリーブに載せた、愛らしいカットワーク刺繍が目を引く、毎シーズンご好評のデザインカットソー。襟ぐりが詰まったクルーネックに、抜け感漂うテールカットがポイント。バックネックにはコンシールファスナーを施し、ブラウスの様な美しい仕立て■素材コットンのカットソーボディに、袖を布帛生地に切り替えた一枚。上品さを兼ね備えた着心地の良いアイテムは、ご自宅での手洗い可能な利便性も魅力です。★★★★★★★★★★★★★★★★★#taka001No.2947GATU末-72
http://narcologia.ru/goods/Lincoln28102.html
http://narcologia.ru/goods/peroration652015.html
http://narcologia.ru/goods/conception506757.html
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カットワーク バルーンスリーブカットソー -ウォッシャブル-
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