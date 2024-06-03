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BEAUTY\u0026YOUTH★カットワークバルーンスリーブカットソー-ウォッシャブル-サイズフリー綿100%定価10450■デザインバルーンスリーブに載せた、愛らしいカットワーク刺繍が目を引く、毎シーズンご好評のデザインカットソー。襟ぐりが詰まったクルーネックに、抜け感漂うテールカットがポイント。バックネックにはコンシールファスナーを施し、ブラウスの様な美しい仕立て■素材コットンのカットソーボディに、袖を布帛生地に切り替えた一枚。上品さを兼ね備えた着心地の良いアイテムは、ご自宅での手洗い可能な利便性も魅力です。★★★★★★★★★★★★★★★★★#taka001No.2947GATU末-72