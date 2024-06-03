大人綺麗ブルーシャツ★natural beauty basic

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お出かけの時に一度着用しましたが、状態はとても綺麗です。定価￥8,470抜け感のでるオーバーサイズのフォルムブラウスは、太幅のギャザー切り替えをいれたスリーブがアクセント。華奢でシンプルな襟に、ボリュームのある袖でメリハリをつけながら、抜け感のある女性らしい雰囲気に仕上げています。1枚で着るのはもちろん、シアータートルなどをINしたレイヤードスタイルもおすすめです。ボトムスを選ばずベーシックに使いやすいのでデイリーに活躍してくれます。