大人綺麗ブルーシャツ★natural beauty basic

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商品詳細
お出かけの時に一度着用しましたが、状態はとても綺麗です。定価￥8,470抜け感のでるオーバーサイズのフォルムブラウスは、太幅のギャザー切り替えをいれたスリーブがアクセント。華奢でシンプルな襟に、ボリュームのある袖でメリハリをつけながら、抜け感のある女性らしい雰囲気に仕上げています。1枚で着るのはもちろん、シアータートルなどをINしたレイヤードスタイルもおすすめです。ボトムスを選ばずベーシックに使いやすいのでデイリーに活躍してくれます。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral388532.html
http://narcologia.ru/goods/preference91338.html
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