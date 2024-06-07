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専用GOOD ROCK SPEED/グッドロックスピードMICKEY/Tシャツ
商品番号 Y89075256201
商品名

専用GOOD ROCK SPEED/グッドロックスピードMICKEY/Tシャツ
ブランド名 グッドロックスピード
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【GOODROCKSPEED/グッドロックスピード】MICKEY/Tシャツ2023.7月購入しました。1回着用。お色はホワイトです。目立った汚れなどもなく綺麗な状態です。サイズは画像を参考にしてください。ーーービンテージライクなミッキーがポイント！こなれ感のあるTシャツーーー【デザイン】ウォッシュ加工でくたっとした質感とレトロなプリントが可愛らしいTシャツです。【スタイリング】・シャツを羽織って中からちらっとプリントを見せるのがおすすめです。・ボリュームスカートと合わせてフェミニンな雰囲気にするのも◎【GOODROCKSPEED/グッドロックスピード】2010年に誕生したカットソーブランド。アメカジテイストのグラフィックや、ヴィンテージライクな風合い、着古されたヴィンテージ感があるのに、何故かどこかイマっぽい。そんな思いを大切にしながらひとつひとつデザインしているブランドです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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