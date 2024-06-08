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美品❤︎フレンチコネクション　レースブラウス
商品番号 V55214631982
商品名

美品❤︎フレンチコネクション　レースブラウス
ブランド名 フレンチコネクション
特別価格 税込 1,618 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレンチコネクションのレースブラウスです。レースと立体的な袖のデザインがかわいいブラウスです。涼しいブラウスなのでこれからの季節にぴったりです。オフィスでもリゾートなどでも、スカートやパンツ、デニムスタイルにも合わせやすいと思います。2回着用しただけなので美品です。サイズ　6Mサイズくらいの方にちょうどよいかと思います。（トルソーはMサイズです）綿　100%身幅　45着丈　60#ブラウス#トゥモローランド#トップス#カットソー#ヌキテパ#ワンピース#Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/procurement101933.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate357248.html
http://narcologia.ru/goods/Addict664018.html
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