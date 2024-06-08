美品❤︎フレンチコネクション　レースブラウス

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フレンチレースブラウス

フレンチコネクションのレースブラウスです。レースと立体的な袖のデザインがかわいいブラウスです。涼しいブラウスなのでこれからの季節にぴったりです。オフィスでもリゾートなどでも、スカートやパンツ、デニムスタイルにも合わせやすいと思います。2回着用しただけなので美品です。サイズ 6Mサイズくらいの方にちょうどよいかと思います。（トルソーはMサイズです）綿 100%身幅 45着丈 60#ブラウス#トゥモローランド#トップス#カットソー#ヌキテパ#ワンピース#Tシャツ